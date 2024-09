Slavic Magic ha svelato la vendite di Manor Lords, annunciando l'arrivo della nuova patch

Negli ultimi mesi Slavic Magic, che ricordiamo essere un team molto piccolo, ha lavorato intensamente al nuovo aggiornamento , che è stato in beta nell'ultimo mese ed è ora disponibile sul ramo principale del gioco, in tutti i negozi nei quali viene venduto. Sarà quindi scaricato automaticamente, senza che dobbiate fare niente per ottenerlo.

Quanto ha venduto finora Manor Lords? A svelarlo è stato lo studio di sviluppo Slavic Magic, che ha annunciato anche l'arrivo della nuova patch di aggiornamento maggiore : 2,5 milioni di copie dal lancio in accesso anticipato avvenuto nell'aprile di quest'anno. Sono moltissime, considerando che non stiamo parlando di una produzione immensa.

Si tratta di una mega patch che tra le altre aggiorna il motore all'Unreal Engine 5, oltre ad aggiungere molti nuovi contenuti come la pesca, le balestre e i lavori e gli edifici collegati e tanto altro ancora. Insomma, c'è davvero tanto da fare con dopo aver aggiornato Manor Lords alla versione 0.8.004.

Per l'occasione, il gioco è anche in saldo. Potete quindi acquistarlo pagando il 30% in meno per gli sconti di Hooded Horse, l'editore del gioco, attivi in questo momento su Steam. Quindi potete portarlo a casa per 27,99 euro invece di 39,99 euro.

Visto che passate da quelle parti, date uno sguardo anche ad Against the Storm, altra hit pubblicata da HoodedHorse, sviluppata da Eremite Games. Potete averlo per 14,99 euro invece di 29,99 euro. Insomma, alcuni dei migliori city builder degli ultimi anni sono in offerta. Cosa state facendo ancora qui?