Arika ha annunciato un nuovo Tetris, in arrivo nel 2025

Lo studio di sviluppo giapponese Arika ha annunciato di aver firmato un accordo con The Tetris Company per lo sviluppo e la pubblicazione di un nuovo gioco di Tetris.

I dettagli in merito sono davvero pochissimi, vista la stringatezza del comunicato ufficiale. Il concept del gioco è relativo a un "Tetris che ti rende migliore a Tetris". Intorno a esso saranno implementate delle nuove idee, che non sono state specificate.

Il nuovo Tetris, che non ha ancora un titolo definitivo, sarà pubblicato "entro l'anno fiscale 2024", che avrà termine il 31 marzo 2025. Quindi non dovrebbe mancare molto per saperne di più. Detto questo non ci sono immagini o video che lo mostrano in azione, così come non ci sono altri dettagli utili a capire cosa ci troveremo di fronte.