Odyssey: dettagli sul gioco cancellato di Blizzard

Perché Microsoft ha cancellato Odyssey , il survival di Blizzard non ancora presentato, ma annunciato a gennaio 2022? Nelle ore successive all'annuncio della cancellazione del gioco e del licenziamento di quasi duemila persone, sono spuntati dei dettagli in merito.

Odyssey era ispirato a titoli quali Minecraft e Rust ed era ambientato in un nuovo universo narrativo. È stato in sviluppo per sei anni, prima di essere cancellato, con il team che è stato licenziato in blocco, a parte per i pochi ricollocati su altri progetti.

Stando a quanto riportato da Bloomberg, Odyssey sarebbe stato cancellato per dei problemi tecnici dovuti al motore usato per svilupparlo. Il prototipo fu realizzato usando Unreal Engine, ma il motore di Epic Games fu scartato perché non avrebbe supportato a dovere l'obiettivo di avere mappe molto ampie che dovevano ospitare fino a cento giocatori contemporaneamente.

Alla fine Blizzard ha deciso di adottare Synapse, un motore interno creato per i titoli mobile della compagnia, che la dirigenza voleva spalmare su più progetti. Purtroppo pare che gli strumenti e la tecnologia di Synapse progredissero con grande fatica e il fatto che non fosse ancora pronto per la produzione ha portato alla cancellazione di Odyssey.

"Per quanto sia difficile prendere queste decisioni, sperimentazione e assunzione di rischi fanno parte della storia di Blizzard e del processo creativo", ha dichiarato il portavoce di Blizzard, Andrew Reynolds, che ha poi concluso: "Le idee si fanno strada in altri giochi o, in alcuni casi, diventano giochi a sé stanti. Iniziare qualcosa di completamente nuovo è tra le cose più difficili da fare nel mondo dei videogiochi e siamo immensamente grati a tutte le persone talentuose che hanno supportato il progetto."

Insomma, i problemi di Odyssey sarebbero stati soprattutto tecnologici e avrebbero richiesto enormi investimenti per essere risolti, da cui il taglio. Peccato.