Death Stranding 2: Norman Reedus dà forza all'indiscrezione sul titolo definitivo

L'attore Norman Reedus è intervenuto sulla questione del titolo definitivo di Death Stranding 2, dando forza una voce di corridoio circolata negli ultimi giorni, secondo la quale si chiamerà Death Stranding 2: On The Beach.

Come saprete, in Death Stranding Reedus interpreta il personaggio principale, Sam Bridges, ruolo che vestirà anche nel seguito. Il nostro ha pubblicato un post su Instagram con una clip del primo capitolo (la trovate qui, ma occhio alle anticipazioni) in cui si vede il suo personaggio finire in acqua, dopo una scena particolarmente tragica, accompagnata dal testo: "Ti aspetterò sulla spiaggia," "I'll be waiting for you on the beach" in versione non tradotta.

Naturalmente a molti non è sfuggita la parola "beach". Reedus non ha aggiunto nulla in merito, mantenendosi vago come probabilmente richiesto dalla campagna marketing.