The Last of Us Parte 2, il documentario Grounded 2 ha una data di uscita ufficiale

Naughty Dog ha annunciato la data di uscita ufficiale del documentario Grounded 2, in cui verranno raccontati i tanti retroscena dello sviluppo di The Last of Us Parte 2: sarà possibile vederlo su YouTube o all'interno di The Last of Us Parte 2 Remastered a partire dal 2 febbraio.

Rivelato alcuni giorni fa, il documentario di The Last of Us Parte 2 ci porterà dietro le quinte della produzione, fra le testimonianze degli autori e del director, degli animatori e dei programmatori, nonché degli attori che hanno contribuito alla realizzazione del gioco.