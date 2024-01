Warhaven chiuderà ad aprile, si tratta di un flop enorme dopo nemmeno un anno

In un annuncio condiviso su Steam gli sviluppatori hanno detto che le vendite del battle pass saranno sospese a partire da oggi. Nelle prossime settimane aggiorneranno sul calendario definitivo della chiusura.

"Siamo arrivati fin qui, grazie all'amore e al sostegno di tutti", si può leggere nel messaggio. "Vogliamo esprimere la nostra gratitudine per l'affetto e la dedizione che avete dimostrato per Warhaven. Per creare un gioco che potesse essere amato e apprezzato per un lungo periodo, abbiamo posto molta attenzione e fatto molti sforzi. Nonostante tutte le mancanze, terremo nel profondo del nostro cuore l'affetto e supporto che avete dato a Warhaven. Grazie per essere stati parte del viaggio di Warhaven."

Il comunicato non parla espressamente di insuccesso, ma è chiaro che il gioco è diventato insostenibile da mantenere a causa della mancanza cronica di giocatori. Quindi è sfumato il piano di vederlo uscire dall'accesso anticipato nel corso del 2024.