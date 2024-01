The Last of Us Parte 2 Remastered ha venduto il doppio di The Last of Us Parte 1 nel Regno Unito

The Last of Us Parte 2 Remastered ha venduto più del doppio di The Last of Us Parte 1 nel Regno Unito. Si tratta di un ottimo risultato, stando a Christoper Dring, giornalista di Games Industry.

I motivi del successo

Il post di Dring

Insomma, pare proprio che PlayStation e Naughty Dog abbiano fatto bene a rimasterizzare il recente gioco, considerando che potrebbe riverlarsi di nuovo una hit.

Secondo Dring i motivi del suo successo sono da ricercarsi nella più ampia base di giocatori di PS5 rispetto a Parte 1, nel periodo di lancio, in cui non ha incontrato grossa concorrenza, e nei nuovi contenuti, che avranno sicuramente attirato i fan dell'originale.

Va anche detto che The Last of Us Parte 1 costava di più, visto che era un remake, quindi anche il fattore prezzo avrà sicuramente inciso sulle vendite.

Il presunto successo di The Last of Us Parte 2 Remastered fa ben capire come mai abbia senso per Sony fare altre operazioni simili, come la vociferata nuova edizione di Until Dawn. Ossia: finché il pubblico dimostra di gradire aprendo il portafogli, perché non dovrebbe continuare?