The Last of Us Parte 2: annunciato il documentario Grounded 2 con un trailer

Naughty Dog ha annunciato con un trailer "Grounded 2: Making The Last of Us Part 2", il documentario a cura di Area 5 che racconta del lavoro e delle sfide incontrate dallo studio durante la realizzazione di The Last of Us Parte 2.

Il filmato ci mostra alcuni estratti di questo making of da cui apprendiamo che, come i lavori sul gioco, anche quelli del documentario, le cui riprese sono iniziate nel 2016, hanno subito l'impatto della pandemia, tanto che il progetto era stato abbandonato.

Ora, in vista con dell'uscita di The Last of Us: Part 2 Remastered fissata al 19 gennaio, Naughty Dog e Area 5 hanno completato il progetto e presto il documentario sarà disponibile gratuitamente. Non è stata svelata ancora una data di uscita esatta, ma vi aggiorneremo non appena ci saranno informazioni certe in merito.