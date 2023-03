The Last of Us Parte 1, un video documentario dedicato al remake da Noclip

Noclip ha pubblicato un affascinante video documentario dedicato a The Last of Us Parte 1, in cui gli sviluppatori di Naughty Dog parlano di come hanno realizzato il remake già disponibile su PS5 e in arrivo anche su PC fra pochi giorni, il 28 marzo.

Come da tradizione per i progetti targati Noclip, il filmato include una grande quantità di contributi: si parte dal game director Matthew Gallant, che ha spiegato quali peculiarità del lavorare presso Naughty Dog si sono rivelate di grande aiuto nella creazione di questo rifacimento, per arrivare poi al creative director Shaun Escayg, che ha parlato di come lo studio abbia deciso cosa cambiare rispetto all'originale.

Se avete letto la nostra recensione di The Last of Us Parte 1, saprete che il risultato finale di questi sforzi ha prodotto un'esperienza straordinaria, capace di raccontare nuovamente e in maniera convincente l'epopea di Joel ed Ellie pur senza stravolgerla in alcun modo.

Il documentario affronta poi argomenti specifici, anche in questo caso con il supporto degli sviluppatori, descrivendo in che modo la grafica di The Last of Us è stata ridisegnata per il remake, tenendo come riferimento la versione originale del gioco e applicando nuove geometrie o nuove texture.

Ulteriori sezioni sono poi dedicate all'intelligenza artificiale, al sonoro, alle prestazioni e infine al modo in cui Parte 1 rende omaggio a The Last of Us: il video dura quasi cinquanta minuti ed è estremamente ricco di informazioni interessanti.