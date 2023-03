Meta rinuncia agli NFT per Facebook e Instagram

Fine della sperimentazione degli NFT su Facebook e Instagram per Meta, che ha deciso di abbandonare il progetto per dedicarsi ad altro. Evidentemente la fase di test ha prodotto pochi risultati, tanto da convincere la compagnia a guardare altrove.

Meta aveva annunciato in passato che gli NFT sarebbero stati parte del suo metaverso, Horizon World, che gli utenti avrebbero potuti mieterli su Instagram e che li avrebbero potuti condividere su Instagram e Facebook. Come capita spesso con questi progetti legati al cosiddetto web 3.0, quello basato sulle blockchain, il grande pubblico si è dimostrato completamente disinteressato.

A dare l'annuncio della fine dei progetti di Meta legati agli NFT è stato il Leading Commerce & FinTech di Meta Stephane Kasriel su Twitter, che ha spiegato come l'abbandono degli NFT sia legato alla volontà di trovare altri modi per supportare autori, persone e affari. Meta si concentrerà quindi su altre aree, come quelle dei messaggi, della monetizzazione dei reel e del miglioramento di Meta Pay.

Gli NFT sono solo un'altra delle vittime della gestione di Mark Zuckerberg e degli investimenti nel metaverso della compagnia, che non ha preso piede. Il 2023 è l'anno dell'efficienza per Meta, che per ora si sta traducendo in licenziamenti a tappeto e nel taglio dei rami secchi dell'azienda, come questi.

Gli NFT, ossia i non-fungible token, sono stati un argomento caldissimo nel 2021, quando hanno attirato miliardi di dollari di investimenti. Nel 2022 sono però crollati, facendo fallire aziende e portando a grossi ripensamenti da parte anche di alcuni degli investitori più entusiasti.