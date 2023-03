Tron Identity: data di uscita svelata da un nuovo trailer gameplay

Tron: Identity ha ora una data di uscita per PC e Nintendo Switch: 11 aprile 2023. L'annuncio è avvenuto tramite un nuovo trailer gameplay pubblicato dall'autore, Bithell Games. Potete vedere il filmato poco sotto.

Tron: Identity è una visual novel che segue le vicende di Query, un programma/detective che ha il compito di risolvere un mistero. Il Grid è stato dimenticato dal suo creatore e senza Utenti pronti a intervenire sta evolvendo in modo indipendente.

Il focus del gioco è quindi la trama e le scelte che faremo, che influenzeranno l'avanzamento dell'avventura. Ci sarà modo di interagire con molteplici personaggi, decidere con quali allearsi e quali inimicarsi. Ci saranno poi anche dei minigiochi puzzle da completare per avanzare con le indagini: potete vederne un esempio nel trailer qui sotto.

Tron: Identity è in sviluppo presso il team di Thomas Was Alone, Volume e Subsurface Circular. Si tratta di un team noto per lo sviluppo di giochi sci-fi, quindi ha una certa esperienza con l'argomento e il tema.

Tramite la pagina Steam possiamo anche vedere che Tron: Identity supporterà la lingua italiana per i testi. Il gioco non doppiato, in alcuna lingua.

Come detto, la data di uscita è l'11 aprile 2023 e sarà disponibile su PC (via Steam) e Nintendo Switch.