The Kindeman Remedy, il sequel spirituale di Ravenous Devils annunciato con un trailer

The Kindeman Remedy è il nuovo gioco sviluppato dal team italiano Troglobytes Games: si tratta di una sorta di sequel spirituale, non ufficiale, dell'ottimo Ravenous Devils, il progetto d'esordio di Bad Vices Games che proprio Troglobytes ha prodotto.

Come si può vedere nel trailer, l'impostazione è del tutto simile a quella che abbiamo descritto nella recensione di Ravenous Devils e il team si è avvalso del supporto di Bad Vices, sebbene la collaborazione si sia limitata a una serie di suggerimenti.

Protagonista del gioco è appunto il dottor Carl Kindeman, odiato e allontanato dai propri colleghi a causa dei suoi metodi "poco ortodossi", che finisce per accettare un lavoro in una squallida prigione e ne approfitta per portare avanti i suoi crudeli, spietati esperimenti sui detenuti sottratti alla pena capitale.

Il risultato finale sembra una via di mezzo fra il primo Hostel e la storia di Josef Mengele, con Kindeman che si diverte a torturare le sue cavie in vari modi nel tentativo di fare la scoperta che gli consentirà di raggiungere il tanto agognato successo professionale.

"The Kindeman Remedy è un gioco che esplora i limiti più estremi del corpo e della mente umana, in un inquietante ambientazione carceraria basata negli Stati Uniti degli anni '50", ha dichiarato Saverio Caporusso, CEO di Troglobytes Games.

"Volevamo far conoscere ai giocatori dei personaggi credibili, che potessero fare a meno della loro moralità e comportarsi in modi atroci per il 'bene superiore', il tutto lasciando che i giocatori si godessero un'esperienza di gioco divertente e magari fargli venire qualche contorcimento allo stomaco di tanto in tanto."

"Siamo entusiasti di collaborare con Troglobytes Games su questo progetto. Grazie alla loro esperienza e al nostro know-how, sapevamo che sarebbero stati il partner perfetto per dare vita alla nostra visione di The Kindeman Remedy. Una cosa è certa: The Kindeman Remedy non sarà per i deboli di cuore!", ha aggiunto Fabio Belsanti, fondatore di Age of Games.