Starfield: il 'più grande update' arriva in beta la prossima settimana, oltre 100 migliorie

Bethesda ha annunciato il prossimo arrivo di quello che ha definito il "più grande aggiornamento" uscito finora per Starfield, comprendente oltre 100 miglioramenti e aggiustamenti vari, la cui data d'uscita è molto vicina, essendo fissata per il 17 gennaio 2024 in beta e due settimane dopo per tutti i giocatori.

Inizia in questo modo un anno che dovrebbe vedere aggiornamenti costanti per Starfield, al ritmo di un update maggiore ogni 6 settimane, in base al programma già annunciato dal team di sviluppo che pare abbia ancora centinaia di sviluppatori al lavoro sul gioco, oltre alle espansioni della storia.



L'aggiornamento in questione conterrà numerose correzioni che dovrebbero aggiustare bug che potevano bloccare la progressione su alcune quest, come l'impossibilità di attraccare la Legacy o l'impossibilità di trasferire dati oppure templi che non comparivano in Into the Unknown.