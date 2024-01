Game Freak: gli autori di Pokémon hanno registrato il marchio Pand Land, di cosa si tratta?

Per l'esattezza il trademark è stato registrato l'8 novembre 2023, mentre il logo dello stesso (che potete vedere nel post qui sotto) il 28 dicembre, diventando entrambi pubblici solo oggi. Il marchio è stato registrato sotto la "categoria 41", che include anche videogiochi, quindi è probabile che si tratti di un nuovo titolo. Purtroppo al momento non sono disponibili ulteriori informazioni.

Come segnalato dal portale Gematsu, Game Freak , lo studio dietro la serie Pokémon, ha registrato in Giappone il marchio Pand Land , che potrebbe essere collegato a un nuovo gioco in sviluppo.

Si tratta di Project Bloom o di un gioco diverso?

Per chi non lo sapesse, oltre alla longeva serie Pokémon, di tanto in tanto Game Freak si cimenta anche in alcuni progetti secondari completamente slegati dai mostriciattoli tascabili. Tra questi vale la pena menzionare Tembo the Badass Elephanth, Giga Wrecker e il gioco di corse ippiche Pocket Card Jockey: Ride On!

Lo scorso maggio lo studio ha annunciato una collaborazione con il publisher Private Division, un'etichetta di Take-Two, per Project Bloom, un action adventure basato su una nuova IP che dovrebbe arrivare nel corso del 2026.

A parte il nome, il periodo di uscita e una concept art, non sappiamo davvero nulla di concreto su questo gioco. Pand Land dunque potrebbe essere il titolo ufficiale di questo progetto ancora avvolto nel mistero, anche se non è da escludere che si tratti di qualcosa completamente differente. Solo il tempo ce lo dirà e in tal senso è probabile che dovremo attendere ancora a lungo per saperne di più in merito.