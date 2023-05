Project Bloom: annunciato il nuovo action adventure di Game Freak, gli autori di Pokémon

Private Division, sussidiaria di Take-Two, ha annunciato una partership con Game Freak, lo studio autore della serie Pokémon, per la pubblicazione di una action adventure basato su un'IP nuova di zecca, con nome in codice Project Bloom.

Per il momento il gioco è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, tanto che stando al comunicato ufficiale dovrebbe uscire durante il corso del 2026. I dettagli per il momento si fermano qui, ma in compenso è stata pubblicata una concept art che potrete ammirare in testa alla notizia, che immortala quello che sembrerebbe essere un samurai in una foresta. Sicuramente troppo poco per poterci fare un'idea su Project Bloom, dunque non ci resta che attendere nuove informazioni ufficiali nei prossimi mesi e anni.

"Siamo entusiasti di creare una nuova IP audace e dai toni differenti rispetto ai nostri lavori precedenti", ha detto Kota Furushima, director di Game Freak. "Fin dall'inizio, Private Division è stato l'editore con cui volevamo lavorare sul nostro nuovo gioco. I loro progetti passati e la loro esperienza globale ci danno tutta la fiducia necessaria per creare un nuovo action adventure di cui non vediamo l'ora di condividere di più in futuro".

Michael Worosz, chief strategy officer di Take-Two e capo di Private Division ha aggiunto: "Siamo pronti ad aiutare Game Freak a liberare il proprio potenziale e siamo onorati di essere il primo publisher occidentale a lavorare a fianco di questo team eccezionalmente talentuoso e rodato per portare sul mercato una nuova e audace IP".

Game Freak non ha davvero bisogno di grandi presentazioni. Lo studio è stato fondato nel 1989 ed è conosciuto soprattutto per i giochi principali del franchise Pokémon e parte dei suoi spin-off, che hanno venduto oltre 400 milioni di copie nel mondo. Quello che non molti sanno è che lo studio nel tempo ha realizzato anche altri giochi slegati dalla loro serie di punta e arrivati anche all'infuori delle piattaforme Nintendo. Tra questi ricordiamo ad esempio Tembo the Badass Elephant, Giga Wrecker e più recentemente Pocket Card Jockey: Ride On!, un gioco basato sulle corse ippiche per mobile, di cui potrete leggere la nostra recensione.