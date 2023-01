Pocket Card Jockey: Ride On!, la recensione delle corse ippiche portatili di Game Freak

L'originale Pocket Card Jockey per Nintendo 3DS sta per essere cancellato dal mercato con la chiusura dell'eShop, motivo in più per tenere in considerazione questa recensione di Pocket Card Jockey: Ride On!, dato che potrebbe gettare luce su un titolo spesso trascurato in occidente e che rischierebbe di essere totalmente perduto. Complimenti dunque ad Apple Arcade che ancora una volta dimostra di saper effettuare una selezione notevolmente curata dell'offerta mobile, non solo andando a recuperare un gioco meno noto di Game Freak, ma promuovendone anche una rielaborazione generale che lo fa essere un gioco più ricco e avanzato anche dal punto di vista tecnico.

Pocket Card Jockey: Ride On! è un misto tra un solitario e una simulazione di corsa di cavalli, e già questo basta a inquadrare bene la follia della situazione. In perfetto stile nipponico, Game Freak non fa nulla per nascondere questa bizzarria, caricandola di umorismo surreale anche attraverso la storia, che vede un giovane fantino alle prese con le conseguenze metafisiche e vagamente blasfeme di un primo approccio disastroso a questo sport.

Tra incidenti mortali, incontri divini e minacce di condanne infernali, il nostro si ritrova a dover correre e vincere per aver salva la propria anima, nientemeno, ma il tutto raccontato con un piglio tra il demenziale e il nonsense ben poco drammatico. In sostanza, il nostro eroe è un incapace totale per quanto riguarda i cavalli ma sembra avere un grande talento per il solitario, motivo per il quale il Signore in persona (che stranamente assomiglia molto al gestore del maneggio) decide di unire le due cose e consentirgli di correre sfruttando la sua particolare abilità, creando così la strana associazione tra le carte e le corse a cavallo.