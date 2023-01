Netflix: ecco da quando non sarà più possibile condividere gli account

Netflix prevede di avviare la sua nuova politica di blocco degli account condivisi da marzo 2023. Per ora non ha ancora annunciato ufficialmente quali siano i piani territorio per territorio, ma il passo appare sempre più inevitabile, visti anche i test effettuati in America Latina nelle ultime settimane.

La compagnia è consapevole che non tutti prenderanno bene la situazione, ma non di meno prevede un aumento dei ricavi dopo lo shock iniziale, visto che il sistema attuale le fa perdere centinaia di milioni di dollari ogni anno. Nell'ultimo resoconto finanziario si può leggere che sono previste alcune cancellazioni di account in tutti i mercati, quando sarà attivata la condivisione a pagamento, con effetti negativi sul numero di abbonati a breve termine. Sul medio e lungo periodo però, membri e ricavi torneranno a crescere, quando cioè inizieranno a essere attivati gli account extra e alcuni degli utenti che usano Netflix in condivisione passeranno a un account proprio.

Stando a quanto riportato nel documento finanziario, i test hanno mostrato proprio un quadro del genere: molti hanno accettato di pagare la tassa extra, lì dove alcuni abbonati hanno semplicemente deciso di disdire. Vedremo come sarà accolta la novità a livello globale. Non manca molto per scoprirlo.