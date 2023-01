Netflix prosegue col blocco della condivisione degli account: i primi test sono avvenuti in America

In una lettera agli azionisti, Netflix afferma che la condivisione degli account mina la sua capacità di investire e migliorare il servizio. Ha poi indicato alcune considerazioni sul blocco di questa pratica, sulla base dei test fatti nell'America Latina.

Netflix ha affermato: "L'attuale condivisione degli account (oltre 100 milioni di famiglie) mina la nostra capacità a lungo termine di investire e migliorare Netflix, nonché di costruire il nostro business. Sebbene le nostre condizioni d'uso limitino l'utilizzo di Netflix a un nucleo familiare, riconosciamo che si tratta di un cambiamento significativo per i membri che condividono il proprio account in modo più ampio."

"Per questo abbiamo lavorato duramente per creare funzionalità aggiuntive che migliorano l'esperienza di Netflix, tra cui la possibilità per i membri di controllare quali dispositivi stanno utilizzando il loro account e di trasferire un profilo a un nuovo account. Con l'introduzione della condivisione a pagamento, i membri in molti Paesi avranno anche la possibilità di pagare un extra se vogliono condividere Netflix con persone con cui non vivono."

Come detto, Netflix richiederà alle persone che condividono gli account con altre persone al di fuori del proprio nucleo famigliare di pagare per continuare a farlo. I pagamenti aggiuntivi sono già stati introdotti in alcuni Paesi dell'America Latina: Netflix richiede circa 3 dollari in più per un utente aggiuntivo non domestico, ma la cifra potrebbe enormemente cambiare a seconda del mercato di riferimento.

Precisiamo che i termini di servizio di Netflix non hanno mai consentito la condivisione dell'account tra più famiglie, ma Netflix ha permesso questa pratica per così tanto tempo che l'implementazione di tariffe aggiuntive potrebbe far arrabbiare alcuni abbonati.

Sulla base dei test condotti in America Latina, infatti, Netflix afferma di prevedere "qualche annullamento" degli abbonamenti in ogni mercato in cui viene introdotta la condivisione a pagamento, ma si prevede un miglioramento generale delle entrate man mano che le famiglie attivano account autonomi e vengono aggiunti altri profili aggiuntivi a pagamento . Secondo Netflix, si stima che 222 milioni di famiglie paganti condividano le password: mettendo fine a questa pratica, 100 milioni di famiglie in più potrebbero essere monetizzate.

Vi segnaliamo anche che il CEO Reed Hastings si dimette: lascerà il suo incarico ma non l'azienda.