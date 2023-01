Netflix, il CEO Reed Hastings si dimette: lascerà il suo incarico ma non l'azienda

Reed Hastings, CEO di Netflix per oltre venticinque anni, ha annunciato le proprie dimissioni: lascerà il suo incarico a breve e verrà sostituito dal COO Greg Peters e da Ted Sarandos, che svolgeranno il ruolo di CEO in condivisione.

Hastings, che ha scritto un messaggio personale per comunicare la notizia, non dirà addio all'azienda che ha contribuito a fondare né ha fornito motivazioni concrete per la propria scelta se non nell'ambito di un discorso di successioni e continuità dopo il difficile periodo della pandemia e il suo impatto anche sui risultati finanziari della piattaforma streaming.

"Il nostro consiglio di amministrazione ha parlato di piani per la successione per diversi anni, e come parte di questo processo abbiamo promosso Ted (Sarandos, NdR) come co-CEO insieme a me nel luglio del 2020 e Greg (Peters, NdR) come chief operating officer, e negli ultimi due anni e mezzo ho delegato sempre più a loro le questioni manageriali di Netflix."

"È stato un battesimo del fuoco, visto il COVID e le recenti sfide del nostro business. Entrambi hanno gestito tutto in maniera eccellente, assicurandosi che Netflix potesse continuare a migliorare e a sviluppare un percorso chiaro per accelerare nuovamente sui ricavi e gli incassi. Dunque il consiglio e io crediamo sia il momento giusto per completare la successione."

"A partire da oggi, Greg Peters passerà dal ruolo di COO a diventare co-CEO insieme a Ted. D'ora in avanti io svolgerò la mansione di direttore esecutivo, una posizione che i fondatori spesso assumono (vedi Jeff Bezos e Bill Gates) dopo aver passato il testimone di CEO a qualcun altro."