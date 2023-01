Obsidian su un nuovo Fallout? Niente di concreto al momento, se ne riparlerà forse a fine 2023

Obisidian al momento non sta lavorando a un nuovo Fallout: ha talmente tanta carne al fuoco tra Avowed, Grounded e Outer Worlds 2 che non darà inizio allo sviluppo di nuovo giochi prima della fine del 2023. Questo perlomeno è quanto dichiarato da Feargus Urquhart, il co-fondatore dello studio, che tuttavia ha anche ribadito di voler realizzare un nuovo gioco della serie prima di terminare la sua carriera.

"Non ci stiamo lavorando (a un nuovo Fallout), abbiamo già molte cose in ballo tra Avowed, Grounded e Outer Worlds 2", ha dichiarato Urquhart in un'intervista con Game Pressure.

"Non so quando inizieremo a parlare internamente di nuovi giochi, forse verso la fine del prossimo anno (l'intervista è stata fatta prima dello scorso Natale, quindi si riferisce a fine 2023, ndr). Non c'è niente nei piani, nessun documento interno che lo affermi."

Fallout New Vegas

Urquhart successivamente ha ribadito il suo grande amore per la serie Fallout, affermando che gli piacerebbe lavorare a un nuovo gioco prima di andare in pensione.

"Mi atterrò a quello che ho detto in passato. Mi piacerebbe fare un altro Fallout prima di andare in pensione. Non so quando sarà, non ho una data del mio pensionamento. È divertente: puoi dire che ho "già" 52 anni o che ne ho "solo" 52. La mia speranza è che accada, ma dovremo aspettare e vedere."

Urquhart si riferisce a una precedente intervista pubblicata a ottobre dello scorso anno, in cui aveva affermato che una volta completati i progetti in corso, come per l'appunto Avowed e The Outer Worlds 2, sarebbe "sorpreso" se tra i piani futuri dello studio non ci fosse anche un nuovo Fallout, sempre a patto che si creino le condizioni ideali per far sì che ciò accada.

"A un certo punto guarderemo ai prossimi progetti (dopo Grounded, Pentiment, Avowed e The Outer Worlds 2) e sarei sorpreso se Fallout non fosse in quella lista. [...] Se dovessimo fare un Fallout, deve legarsi a ciò che Bethesda sta facendo con la serie e molte altre cose, ma personalmente la mia speranza è di realizzare un altro Fallout prima di avviarmi sul viale del tramonto.", aveva dichiarato Urquhart a Dualshockers.