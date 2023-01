Guilty Gear Strive, la beta cross-platform ha una data ufficiale

La beta cross-platform di Guilty Gear Strive ha una data ufficiale, annunciata da Arc System Works: sarà disponibile dal 3 al 6 febbraio su tutte le piattaforme, dunque nel giro di una manciata di giorni sarà possibile testare questa interessante feature.

Sappiamo che Guilty Gear Strive e BlazBlue: Crosstag Battle sono in arrivo su Xbox e Xbox Game Pass, e la beta in questione fungerà da primo assaggio dell'esperienza picchiaduro per gli utenti della piattaforma Microsoft, dunque per loro si tratterà di un appuntamento importante.

Durante i test cross-platform sarà possibile utilizzare tutti i ventidue personaggi che fanno parte del roster del gioco, inclusi quelli provenienti dai DLC, e cimentarsi con svariate modalità fra Mission Mode, Survival, Combo Maker e naturalmente il Versus Online.

Si potrà accedere alla beta gratuitamente su tutti i sistemi e non sarà neppure necessario disporre di una sottoscrizione attiva a PlayStation Plus o Xbox LIVE Gold per utilizzare le funzionalità di rete del pacchetto.

Ulteriori dettagli, come da tradizione, nella recensione di Guilty Gear Strive.