Guilty Gear Strive e BlazBlue: Crosstag Battle in arrivo su Xbox e Xbox Game Pass

Guilty Gear Strive e BlazBlue: Crosstag Battle sono stati annunciati oggi all'evento Xbox del Tokyo Game Show 2022 tra i giochi nipponici in arrivo su Xbox Series X|S e su Xbox One, oltre che all'interno del catalogo Xbox Game Pass. Peccato solo che ci sia da attendere fino alla primavera del 2023.

Entrambi i picchiaduro Arc System Works arriveranno dunque anche su piattaforma Microsoft, colmando in questo modo una lacuna importante, visto che finora erano legati esclusivamente alle piattaforme PlayStation.

Inoltre, essendo entrambi con multiplayer cross-platform, questa aggiunta incrementerà in maniera importante la platea di giocatori attivi, che potranno prendere parte tutti insieme alle partite online.

In entrambi i casi, si tratta di picchiaduro uno contro uno in 2D, provenienti dalla premiata ditta Arc System Works che è specializzata nella produzione di giochi di questo tipo. Per quanto riguarda BlazBlue: Crosstag Battle potrebbe essere un arrivo un po' troppo tardivo, considerando che l'uscita risale al 2018 e, pur avendo una community ancora attiva, sicuramente è in fase di declino.

Molto interessante è invece l'arrivo di Guilty Gear Strive, uscito nel 2021 su PC, PS4 e PS5 e ancora nel pieno del suo percorso, dunque l'approdo su piattaforma Xbox non farà che incrementare la quantità di giocatori a supporto della community, anche se ci sarà comunque da attendere fino alla primavera del 2023. Proprio oggi abbiamo fatto un riepilogo di tutti i giochi annunciati come in arrivo su Xbox Game Pass al TGS 2022.