Call of Duty: Next, segui con noi in diretta su Twitch l'evento sul futuro dello shooter di Activision

Questa sera a partire dalle 19 Infinity Ward trasmetterà il Call of Duty: Next, un evento live nel quale lo sviluppatore che ha creato la celebre serie di Activision svelerà i suoi piani per il futuro di Call of Duty. Noi seguiremo l'evento sul canale Twitch di Multiplayer.it: stasera a partire dalle 18:30 Francesco Serino e Pierpaolo Greco saranno in diretta per commentare con voi tutte le novità dall'universo di Call of Duty. Finito l'evento non scappate: faremo un contest e chi risponderà per primo alle domande che faremo su Call of Duty avrà la possibilità di avere in anteprima una key della Beta di Modern Warfare II.

Cos'è il Call of Duty: NEXT? È una speciale presentazione tenuta da Infinity Ward durante la quale lo studio svelerà tante informazioni sulle innovazioni che saranno introdotte nel prossimo Call of Duty Modern Warfare II, mostrerà dei filmati di gameplay dal vivo e molto altro.

Il logo del Call of Duty: Next

Ci diranno cosa aspettarsi dalle prossime uscite nel mondo di Call of Duty, inclusi tantissimi dettagli su Modern Warfare II, informazioni sul prossimo aggiornamento Call of Duty: Warzone e tutto quello che c'è da sapere sulla versione mobile di Call of Duty: Warzone (nota anche come Project Aurora).

Inoltre ci sarà una presentazione completa del comparto multigiocatore di Modern Warfare II con tantissimi celebri streamer che si sfideranno in diretta.

L'appuntamento per il Call of Duty: Next è quindi fissato per stasera alle 18:30 sul canale Twitch di Multiplayer.it o direttamente in questa notizia.

Non mancate!