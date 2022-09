Overwatch 2, dettagli su Battle Pass gratis e Premium: contenuti, prezzo e funzionamento

Overwatch 2 si svela ulteriormente, in particolare per quanto riguarda il suo Battle Pass che ottiene diversi altri dettagli per quanto riguarda prezzo, contenuti e funzionamento, attraverso un organizzazione progressiva delle ricompense sbloccabili.

A partire dal lancio di Overwatch 2, fissato per il 4 ottobre 2022, il gioco avvierà un modello a stagioni, che porterà nuovi contenuti attraverso il Battle Pass.

Si tratta di un sistema per apportare contenuti al gioco sempre nuovi e su base più regolare, almeno nelle intenzioni di Blizzard, in attesa di vederlo in atto.

Ogni stagione dura 9 settimane ed è caratterizzata da un tema specifico e 80 tier progressivi da raggiungere, dunque alla scadenza delle 9 settimane si ottiene l'avvio di una nuova stagione con un update sostanzioso ai contenuti, che comprenderà anche variazioni strutturali al gioco e patch di correzione.

Overwatch 2 propone anche l'opzione "Just for You", che consente di concentrarci su elementi che caratterizzano particolarmente il personaggio che utilizziamo più spesso, cosa che verrà rilevata automaticamente dal gioco. Attraverso lo shop è possibile anche acquistare il Battle Pass Premium, ma quello di base è gratis.

Il Battle Pass gratuito parte automaticamente all'avvio di ogni stagione e comprende ogni volta un nuovo eroe, che può dunque essere sbloccato gratuitamente. Tuttavia, questi si trovano al Tier 55, dunque sarà comunque necessario dover giocare un po' per ottenerli e non saranno disponibili nelle modalità competitive all'inizio della stagione.

Il primo eroe sarà Kiriko, presentato proprio oggi nel corso della conferenza Xbox al Tokyo Game Show 2022. Questi i contenuti del Battle Pass gratuito di Overwatch 2:

Kiriko come nuovo eroe di supporto

2 skin leggendarie

2 charm per armi

2 souvenir

1 Highlight Intro

15 oggetti aggiuntivi (emote e altro)

Il Battle Pass Premium è invece a pagamento, con prezzo fissato a 10 dollari (probabilmente sui 10 euro dalle nostre parti) o 1000 Overwatch coin, che possono essere conquistate completando le sfide settimanali o con denaro reale, ma questo significa anche che è possibile ottenere tutto gratuitamente.

Il Premium contiene 80 tier e accesso istantaneo a ogni eroe, oltre a un boost del 15% di punti XP e altri bonus, come vediamo nell'elenco dei contenuti del Battle Pass Premium:

Accesso immediato a Kiriko

15% di boost sui punti XP

1 skin mitica

5 skin leggendarie

2 skin epiche

3 intro Play of the Game

4 charm per le armi

3 Emote

3 souvenir

6 pose

Nel caso in cui si perda una stagione, gli elementi possono essere recuperati acquistandoli nello shop, con gli eroi che possono anche essere ottenuti come ricompensa attraverso le sfide settimanali.