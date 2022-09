Like a Dragon 8, Gaiden e Ishin: ecco a voi il futuro di Yakuza

L'RGG Summit 2022 ha rivelato il futuro di Yakuza, a cominciare dall'abbandono del nome storico della serie: ecco Like a Dragon 8, Like a Dragon Gaiden e Ishin!

Un primo colpo è stato sferrato durante lo State of Play, con l'annuncio del remake Like a Dragon: Ishin!<. Sappiamo però come funzionano le combo nella serie Yakuza: sono complesse, devastanti e spesso coronate da una dolorosissima finisher, con il nemico che si ritrova steso sull'asfalto e schiacciato dal telaio di una bici. Così, solo poche ore dopo, è arrivato l'atteso RGG Summit 2022, l'evento organizzato dal Ryu Ga Gotoku Studio nella cornice del Tokyo Game Show, ed è stato lì che il team ha non solo rivelato la data di uscita di Ishin!, mostrando peraltro un trailer esteso del gioco, ma ha anche annunciato Like a Dragon 8 e Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Ecco dunque delineato il futuro di Yakuza, sebbene il franchise ormai non si chiami più così: tre nuovi giochi, due dei quali in arrivo nel corso del 2023 e uno atteso per il 2024, che porteranno avanti (e indietro!) la storia di Kazuma Kiryu, Ichiban Kasuga e i loro compagni d'avventura.

Like a Dragon: Ishin! Like a Dragon: Ishin!, una sequenza di combattimento In uscita il 21 febbraio 2023, Like a Dragon: Ishin! è il remake di Yakuza: Ishin, lo spin-off pubblicato originariamente nel 2014 ma mai distribuito al di fuori dei confini nipponici. Ambientato durante il periodo feudale giapponese, per la precisione nella Kyoto del 1860, il gioco racconta la storia di Ryoma Sakamoto, un samurai visivamente identico a Kazuma Kiryu. L'uomo, accusato ingiustamente di aver ucciso suo padre, dovrà esplorare la città alla ricerca di prove che possano scagionarlo e che gli consentano di individuare il vero colpevole, sconfiggendo lungo il tragitto chiunque cercherà di fermarlo. Una missione che non coinvolgerà unicamente Ryoma, ma l'intero Giappone, destinato a lasciarsi alle spalle un'intera epoca. Ishin! è caratterizzato ovviamente da un gameplay action, come tutti gli episodi classici di Yakuza, ma introduce anche un paio di interessanti novità legate all'uso delle armi, nello specifico la katana e la pistola, che il protagonista può alternare all'uso dei pugni per dar vita a scontri altamente spettacolari, che si arricchiscono di nuove manovre man mano che si sbloccano le abilità. Mosso dall'Unreal Engine 4, che forse sostituirà lo storico Dragon Engine utilizzato finora dal Ryu Ga Gotoku Studio, Like a Dragon: Ishin! vanta una grafica completamente ridisegnata rispetto all'originale (che, lo ricordiamo, era una produzione cross-gen per PS3 e PS4), con differenze sostanziali per quanto concerne la qualità dei modelli poligonali, l'effettistica, la risoluzione e il frame rate.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Kazuma Kiryu In uscita nel 2023, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name è stato l'annuncio finale dell'RGG Summit 2022: una vera e propria sorpresa, visto che nessuno si aspettava l'arrivo di un titolo del genere. L'idea degli autori del team è stata quella di raccontare il periodo della vita di Kazuma Kiryu che va dal finale di Yakuza 6: The Song of Life agli eventi di Yakuza: Like a Dragon. Come sappiamo, Kiryu ha dovuto compiere una scelta dolorosa, abbandonando il proprio nome e sparendo dalla circolazione per proteggere i suoi cari. Un uomo come lui, tuttavia, non può stare per troppo tempo lontano dall'azione, e nel teaser di Like a Dragon Gaiden scopriamo che si è rifugiato presso il tempio di Daidoji, a Kyoto, dove passa le proprie giornate a meditare. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Kazuma Kiryu Quella del tempio è tuttavia soltanto una copertura per il clan Daidoji e l'ex Dragone di Dojima lavora per loro sotto il nome in codice di Joryu, portando a termine incarichi che solo un combattente abile come lui potrebbe gestire. L'ultimo gli viene assegnato appunto nel corso del trailer da un individuo sconosciuto: scortare una certa persona. Sono al momento ben pochi i dettagli noti di Like a Dragon Gaiden: sappiamo che sarà un action game, come tutti i capitoli con protagonista Kazuma Kiryu, e immaginiamo dunque riprenderà la formula classica della serie, con un comparto narrativo di spessore che funge da base per sequenze esplorative e spettacolari combattimenti, che si spera avranno luogo all'interno di uno scenario inedito. Sarà proprio la città di Kyoto?