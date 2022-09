Hideo Kojima: il teaser del nuovo gioco è già stato risolto dai fan

Quest'oggi, 15 settembre 2022, Hideo Kojima ha pubblicato quello che pare essere un teaser del suo prossimo progetto. Si tratta di un'immagine di una persona in ombra, con la scritta: "Chi sono?". La risposta è in realtà già arrivata, nell'arco di poche ore, almeno secondo i fan: si tratterebbe di Elle Fanning.

Come potete vedere qui sopra, è un fan ad affermare che la persona in ombra all'interno dell'immagine condivisa da Kojima Production (e tra i vari anche da Geoff Keighley) è Elle Fanning, attrice di fama mondiale, nota per pellicole come Maleficent, The Neon Demon, Mary Shelley, L'inganno, Somewhere e non solo.

Anche se per il momento non ne abbiamo la conferma, pare effettivamente che il profilo mostrato nell'immagine di Kojima sia proprio quello di Elle Fanning. Le orecchie sono uno degli elementi più chiari e richiamano molto l'attrice.

Se volessimo cercare collegamenti, va ricordato che The Neon Demon è una delle pellicole di Nicholas Winding Refn, che ha interpretato uno dei personaggi di Death Stranding. Ciò detto, anche ammesso che l'immagine mostri proprio Elle Fanning, non sappiamo cosa voglia dire nel dettaglio: potrebbe essere una delle attrici al lavoro su uno dei progetti di Kojima, ma è impossibile dire quale.

