Overwatch 2: Kiriko annunciata con un trailer, è un nuovo personaggio Supporto

Durante il corso dello showcase Xbox del Tokyo Game Show 2022 è stata presentata Kiriko, un nuovo eroe di tipo Supporto che sarà disponibile al lancio di Overwatch 2. In testa alla notizia trovate un gameplay trailer che presenta le abilità di questo nuovo personaggio.

Come possiamo vedere dal filmato Kiriko causa danni agli avversari lanciando dei kunai, mentre elargisce cure ai compagni utilizzando dei talismani di carta giapponesi. Una delle due abilità speciali consiste nel teletrasportarsi per brevi distanze, attraversando anche ostacoli come i muri.

L'altra invece offre cure ad area e inoltre rende invulnerabili i compagni per alcuni secondi, un effetto particolarmente utile per contrastare le Ultimate avversarie. Con la sua Ultimate, Kiriko evoca un Kitsune spirituale che potenzia tutti i compagni rendendoli praticamente inarrestabili.

Kiriko sarà uno degli eroi giocabili presenti al lancio di Overwatch 2, fissato per il 4 ottobre su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.