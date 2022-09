Ni no Kuni La Minaccia della Strega Cinerea Remastered su Xbox Game Pass da oggi, seguito nel 2023

Durante la presentazione Xbox del Tokyo Game Show 2022 è stato svelato che da oggi è disponibile Ni no Kuni La Minaccia della Strega Cinerea Remastered su Xbox One e Xbox Series X|S. Inoltre, il gioco è ora parte diGame Pass. Ni no Kuni 2 Il Destino di un Regno arriverà invece su Xbox nel 2023.

Ni no Kuni La Minaccia della Strega Cinerea Remastered (qui la recensione) ci mette nei panni di un ragazzo, Oliver, che si imbarca in una lunga avventura nel "secondo regno". Il bimbo che vive sulla nostra terra ha perso la madre, ma scopre di poterla salvare e viaggia con Lucciconio, una fata.

Ni no Kuni La Minaccia della Strega Cinerea Remastered è un gioco di ruolo con combattimenti ATB, originariamente pubblicato su PS3, che a propria volta era una nuova versione rispetto a quella DS originale. La struttura si basa su un sistema simil-pokémon nel quale si possono catturare delle creature e farle evolvere.

Ni no Kuni La Minaccia della Strega Cinerea Remastered

Ni no Kuni 2 Il Destino di un Regno, invece, è un gioco di ruolo d'azione nel quale vestiamo i panni di un principe che deve salvare il proprio regno. Il mondo di gioco e i personaggi sono completamente diversi e il gioco propone anche una parte di gioco strategico nella quale si controllano delle truppe.

Non è chiaro se anche Ni no Kuni 2 Il Destino di un Regno arriverà su Xbox Game Pass al D1.