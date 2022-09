Wo Long: Fallen Dynasty, un nuovo trailer dall'Xbox Showcase del TGS 2022

In occasione dello showcase Xbox del Tokyo Game Show 2022, gli sviluppatori hanno presentato delle nuove sequenze di gameplay di Wo Long: Fallen Dynasty, il nuovo action attualmente in sviluppo per PC e console.

Fondamentalmente è stato mostrato un nuovo trailer inframmezzato dagli interventi degli sviluppatori che hanno riassunto le caratteristiche del gioco. Wo Long: Fallen Dynasty si tratta di una nuova IP incentrata sulle arti marziali e il folklore cinesi, con il combat system che appare fluido e veloce.

Tra le varie sequenze possiamo vedere anche l'editor per la creazione del nostro protagonista, con la possibilità dunque di scegliere sesso, acconciatura, colore della pelle, tratti del viso e così via. Non mancano poi delle sequenze di gameplay contro vari nemici, con gli scontri più duri descritti come "Trial and error" dagli sviluppatori.

Wo Long: Fallen Dynasty sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC nei primi mesi del 2023. Al lancio sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass. Coloro che partecipano al Tokyo Game Show potranno provare una demo con varie classi e build disponibili, quindi nei prossimi giorni potrebbero apparire in rete anteprime con nuovi dettagli.