Elden Ring ha vinto il Gioco dell'Anno ai Japan Game Awards, il primo di molti premi?

FromSoftware ha annunciato che Elden Ring ha vinto il premio Gioco dell'Anno ai Japan Game Awards. Il videogioco ha quindi dominato su tutti gli avversari. Si tratta del primo di molti premi in arrivo?

L'annuncio è stato fatto tramite Twitter, come potete vedere poco sotto. Secondo una traduzione automatica dal giapponese, FromSoftware ha scritto: "Elden Ring ha vinto il primo premio ai Japan Game Awards nella categoria opere dell'anno. Grazie mille a tutti coloro che hanno giocato" a Elden Ring.

Il tweet include anche un'immagine di Elden Ring, con il logo del premio dei Japan Game Awards sulla sinistra.

Non crediamo che ci siano molte persone stupite di questo premio e crediamo anche che non sarà affatto l'ultimo. Elden Ring è arrivato e ha stupito un po' tutto il mondo, vendendo oltre 17 milioni di copie secondo i dati più recenti.

Elden Ring sembra destinato a dominare le premiazioni dei prossimi mesi, anche se dobbiamo ricordare che sono in arrivo alcuni giochi di primo piano, non per ultimo God of War Ragnarok. Pensate che vi sia un gioco che possa impensierire Elden Ring? Quale?