Yakuza: il Dragon Engine è "un po' vecchio", RGG Studio parla di Unreal Engine 5

Il Dragon Engine è il motore grafico usato sin dal 2016 per lo sviluppo della serie Yakuza / Like a Dragon ed è stato centrale nel definire l'aspetto dei giochi. RGG Studio, però, ammette ora che il motore comincia a essere un po' vecchio e parla di quali potrebbero essere i vantaggi e gli svantaggi di passare all'Unreal Engine 5.

RGG Studio spiega di aver fatto una serie di aggiornamenti minori nel corso degli anni sul Dragon Engine, ma non si tratta di nulla di massiccio. Masayoshi Yokoyama, produttore esecutivo, ha affermato che "probabilmente la prossima cosa in arrivo per esso dovrebbe essere un aggiornamento massiccio, se dovessimo fare qualcosa in merito".

Like a Dragon Ishin, però, è sviluppato in Unreal Engine 4. La saga potrebbe quindi spostarsi verso il motore grafico di Epic Games? Magari verso Unreal Engine 5?

Due personaggi di Yakuza Like a Dragon stesi su dei materassini

Yokoyama afferma che il team sta analizzando la questione e i punti di forza e i punti di debolezza dell'Unreal Engine 5. Afferma ad esempio che il Dragon Engine è ottimo per creare città di notte, mentre l'UE5 è migliore nel creare ambienti naturali e diurni.

Afferma anche di non essere troppo preoccupato della gestione della grafica nei giochi moderni, visto che il salto tecnologico non è pari a quello avvenuto durante il passaggio a PS3. Lo preoccupa di più il numero di piattaforme disponibili sulle quali pubblicare Yakuza / Like a Dragon.

Tra queste, però, non dovrebbe essere incluso Nintendo Switch: Yokoyama ha spiegato perché è improbabile che il team porti la serie sulla console della casa di Kyoto.