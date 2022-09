Yakuza su Nintendo Switch? RGG Studio spiega perché è molto improbabile

Yakuza / Like a Dragon è una saga profondamente giapponese. Nintendo Switch è una console di estremo successo in tutto il mondo, ma soprattutto in Giappone. Perché allora la serie di RGG Studio non è ancora arrivata sulla piattaforma della compagnia di Kyoto? Masayoshi Yokoyama ha detto la propria sulla questione, svelando che è improbabile per una serie di motivi.

Parlando in un'intervista di gruppo con alcune testate americane, Masayoshi Yokoyama ha affermato che "prima di tutto" bisogna capire se i giochi della serie Like a Dragon possono effettivamente essere eseguiti dall'hardware di Switch. In secondo luogo, "quando le persone fanno qualcosa che non vogliono fare, perdi morale e lo stimolo a lavorare".

Ancora più precisamente, secondo Yokoyama il problema è il modo in cui Switch viene vista in Giappone. La console è pensata prima di tutto per un pubblico molto giovane. La domanda che si pone il team di Yakuza è quindi: "vogliamo pubblicare un gioco nel quale lottiamo contro il mondo, e facciamo tutte queste cose della Yakuza, su Switch? Le persone saranno felici se lo facciamo? Non crediamo che lo saranno. Quindi questo è il motivo per il quale probabilmente non puntiamo" a Switch.

Yakuza non è adatto ai bambini

Un giornalista gli ha però fatto notare che giochi come DOOM sono su Switch. Yokoyama ha quindi affermato: "Anche io sto pensando che la percezione di Switch sta cambiando e forse per questo motivo un giorno pubblicheremo Yakuza su Switch, ma per il momento in Giappone l'immagine della console è qualcosa che metti sulla cassa in un supermercato. Metti in fila tutti i giochi. Vuoi vedere un gioco di Yakuza là insieme agli altri? Non credo di volerlo fare per il momento."

Continua poi affermando che RGG Studio si vede come un gruppo di "sfavoriti" e "persone del mondo della notte", suggerendo in modo implicito che la cultura dello studio va in contrasto con l'immagine allegra e piacevole di Switch.

Non pare quindi che per il momento ci si possa aspettare che Like a Dragon arrivi anche su Switch. Perlomeno, gli amanti della saga possono felicitarsi degli annunci di questi giochi: Like a Dragon 8, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e Like a Dragon: Ishin.