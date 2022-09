Like a Dragon: Ishin!, un gameplay trailer presenta gli stili di combattimento, abilità e minigiochi

Sega ha pubblicato un gameplay trailer di Like a Dragon: Ishin! che offre una panoramica del sistema di combattimento e delle attività secondarie di questo spin-off ambientato nel Giappone feudale e remake di Yakuza: Ishin! uscito nel 2014 per PS3 e PS4.

Nel gioco potremo scatenarci contro gli avversari con quattro stili di combattimento, ovvero "Sword" (Spada), "Brawl" (a mani nude), "Gun" (armi da fuoco) e "Dance", con quest'ultimo che mescola fendenti di katana e proiettili di pistola con movenze altamente coreografiche. Sarà possibile collezionare vari materiali per potenziare le armi del protagonista e conferirgli caratteristiche speciali. Ad esempio nel video vediamo una katana fiammeggiante.

Durante gli scontri inoltre potremo utilizzare delle abilità speciali grazie a un sistema basato su delle carte che rappresentano i personaggi più iconici della serie Yakuza, come ad esempio Ichiban Kasuga, il protagonista di Like a Dragon.

Come da tradizione nella serie, non mancheranno poi una valanga di missioni secondarie, personaggi stravaganti e minigiochi, come ad esempio corse di galli, sfide di cucina, il karaoke e la pesca, giusto per citarne alcuni.

Like a Dragon: Ishin! Sarà disponibile per dal 21 febbraio 2023 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Ieri Sega ha pubblicato anche un nuovo trailer esteso che presenta personaggi e trama.