Theatrhythm: Final Bar Line, tutto quello che sappiamo

Forse pensavate che il prossimo anno, con un bel po' di fortuna, avreste dovuto scegliere quale fosse il Final Fantasy migliore del 2023 tra Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII Rebirth , e invece ci ha pensato Square Enix a scegliere per voi, perché quando scende in campo un Theatrhythm non c'è più storia.

Musica, maestro

Theatrhythm: Final Bar Line, uno stage EMS di Final Fantasy VII

Per farla breve, Theatrhythm Final Fantasy: Curtain Call era uno spasso da giocare, e non solo perché era intuitivo, semplice e immediato, ma anche perché si giocava sulle note di oltre 200 brani presi da un po' tutti i Final Fantasy - e non solo! - usciti fino a quel momento, e se c'è una cosa che mette sempre tutti d'accordo, a prescindere del Final Fantasy di cui si parla e dei suoi problemi, è la musica.

Per chi non conoscesse minimamente l'argomento, cerchiamo di spiegare il gameplay. Essenzialmente si sceglie un brano e si affronta il minigioco musicale schiacciando i tasti che compaiono sullo schermo nel momento giusto: l'interfaccia aiuta tantissimo, in questo senso, e lo sviluppatore threeindieszero aveva congegnato anche due sistemi di controllo, uno touch e l'altro manuale, per venire incontro a tutti i gusti. Ovviamente, meglio si segue il ritmo, più punti si accumulano in vista della valutazione a fine brano.

I minigiochi musicali si dividevano essenzialmente in tre categorie: BMS, FMS e EMS. I primi sono veri e propri combattimenti in cui si interagisce con tre tipi diversi di note (a tocco, a scorrimento e a pressione). Gli FMS raffigurano gli eroi in viaggio, un po' a piedi e un po' in Chocobo o in aeronave, ma fondamentalmente funzionano come i BMS. Gli EMS, infine, si svolgono con un filmato sullo sfondo che rende più complicato seguire l'intreccio di note a schermo. E fin qui siamo nell'ottica di pressappoco ogni rhythm game che si rispetti.

Theatrhythm, però, era anche un gioco di ruolo. Completando le varie sfide musicali nelle diverse modalità di gioco, si sbloccavano oltre 60 personaggi appartenenti alla saga, con tanto di punti esperienza e abilità o incantesimi da sbloccare aumentando di livello. Il giocatore li combinava poi in una banda di massimo quattro personaggi che partecipano agli stage, combattendo contro i nemici e sferrando attacchi in base alle performance del giocatore: tra evocazioni, magie e Limit Break, c'era un po' di tutto e funzionava maledettamente bene in ottica di fanservice.