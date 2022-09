PowerWash Simulator: annunciate le versioni PS5, PS4 e Nintendo Switch

Square Enix e gli sviluppatori di FuturLab hanno svelato che PoweWash Simulator arriverà "presto" anche su PS5, PS4 e Nintendo Switch. L'annuncio è corredato da un buffo trailer in giapponese presentato in occasione del Tokyo Game Show 2022 che potrete visualizzare di seguito.

PowerWash Simulator è un simulatore di pulizie in cui i giocatori armati di un'idropulitrice dovranno eliminare graffiti, lerciume, muschio e muffa presente nei livelli di gioco, un'esperienza perfetta per i maniaci delle pulizie o chi cerca un'esperienza particolarmente rilassante.

Il gioco di FuturLab è già disponibile su PC, Xbox Series X|S, Xbox One e al momento è incluso nel catalogo di Xbox Game Pass. Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di PowerWash Simulator, dove affermiamo:

"Rilassante, divertente e con quel pizzico di follia che non dovrebbe mai mancare, Powerwash Simulator è uno di quei videogiochi a sorpresa che mai ti saresti aspettato di amare. L'unico rischio è entrarci talmente tanto in fissa da ordinare su Amazon una vera idropulitrice professionale, ma sono oltre 150 Euro di spesa, altro che Legendary Edition."

Per il momento le versioni PS5, PS4 e Nintendo Switch di PowerWash Simulator non hanno ancora una data di uscita precisa, con maggiori dettagli in merito che dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.