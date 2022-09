Nvidia Back to School: gli sconti tecnologici per laptop, GPU e Shield

In occasione del periodo "Back to school", Nvidia ha dato il via a un serie di sconti su vari prodotti tecnologici, da GPU a notebook. Vi proponiamo alcuni degli sconti più interessanti: Ecco il comunicato di Nvidia in formato integrale: "Ormai la gran parte degli studenti italiani si è seduta nuovamente sui banchi di scuola, con stati d'animo contrastanti, tra la felicità di rivedere i compagni - e magari qualche professore - e il "peso" rappresentato dall'impegnativo anno che si trovano ad affrontare.

A prescindere dagli umori una cosa è però certa: la necessità di dotarsi di strumenti adeguati per affrontare al meglio lezioni e compiti. Per questa ragione Nvidia e i suoi partner proseguono con le offerte che comprendono svariati modelli di computer desktop e laptop, a costi davvero concorrenziali.

Ma se affrontare intere giornate sui libri, dopo aver trascorso lunghe vacanze con gli amici è per alcuni studenti davvero un incubo, NVIDIA tenta di dare agli studenti una pacca sulla spalla con la SHIELD TV, la migliore console per mettere in pausa stress e ansia da studio: omniverse, giochi, film e serie tv, intrattenimento.

La pausa stimola la concentrazione e aiuta la memoria, provare per credere."

Back to School Nvidia

