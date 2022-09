Amazon Prime: da oggi aumenta il prezzo in Italia, ecco le nuove tariffe

Da oggi, 15 settembre, entra in vigore in Italia l'aumento di prezzo dell'abbonamento ad Amazon Prime.

Nello specifico la sottoscrizione mensile è passata da 3,99€ a 4,99€, mentre quella annuale da 36,00€ a 49,90€. Allo stesso modo anche Prime Student ha subito un rincaro, con la l'abbonamento mensile che passa da 1,99€ a 2,49€, mentre quello annuale da 18,00€ a 24,95€.

Amazon Prime è un servizio che offre agli abbonati diversi vantaggi, tra cui offerte esclusive, consegne in 1 giorno lavorativo, l'accesso al corposo catalogo di film, serie TV e documentari di Prime Video e ai giochi gratis mensili offerti da Prime Gaming, giusto per citarne alcuni.

Le nuove tariffe si applicano a tutti i rinnovi a partire da oggi. Questo significa che se avete sottoscritto o rinnovato l'abbonamento prima del 15 settembre il rincaro verrà applicato solo nel momento in cui deciderete di rinnovare l'abbonamento alla scadenza.

L'annuncio era stato fatto lo scorso 26 luglio, con la compagnia di Jeff Bezos che aveva motivato questa decisione citando il "sostanziale aumento dei costi complessivi dovuti all'inflazione" che incidono sul servizio Amazon Prime in Italia.

Si tratta del primo aumento di prezzo per l'abbonamento sin dal 2018. Vale la pena considerare che i prezzi dell'abbonamento in Italia rimangono comunque inferiori agli altri paesi. Ad esempio, in Francia la sottoscrizione annuale costa 69,90 euro, in Germania e Austria 89,90 euro mentre nel Regno Unito è di 95 sterline, ovvero circa 113 euro.