Final Fantasy 16: nuovo artwork dal Tokyo Game Show 2022

Il TGS 2022 è iniziato e i giochi giapponesi la stanno facendo ovviamente da padrone. Anche Final Fantasy 16 si è mostrato, precisamente con un pamphlet che mostra nuovi arwork. Potete vederli qui sotto, condivisi in più fotografie da Nibel tramite Twitter.

L'artwork mostra tre personaggi noti di Final Fantasy 16. Al centro, che sovrasta gli altri due, troviamo Clive Rosfield, il primogenito dell'Arciduca di Rosaria. Alla sua sinistra vi è il fratello minore, Joshua, che porta dentro di sé la fiamma di Fenice. Clive sarebbe dovuto essere il portatore di tale potere, ma il destino ha deciso altrimenti. Clive è diventato quindi un grande guerriero, abile con la spada, per trovare il proprio ruolo. A destra troviamo invece Jill Warrick, nata nei territori del nord, e presa dalla famiglia Rosfiled per assicurare una pace tra le due nazioni, una sorta di ostaggio al quale è però stato concesso di crescere accanto a Clive e Joshua, diventando in pratica parte della famiglia.

Il pamphlet di Final Fantasy 16 non include informazioni nuove e indica ancora che la data di uscita è un generico estate 2023. Sappiamo che il gioco di ruolo d'azione si mostrerà con un trailer durante l'evento, ma non è detto che sia un nuovo trailer o che includa nuova informazioni significative.

La speranza di alcuni fan è che venga pubblicata anche una demo, ed è anche uno dei desideri del produttore Naoki Yoshida.