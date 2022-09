Yakuza: la serie cambierà gameplay se serve alla storia, anche se dovesse diventare un party game

Yakuza, o Like a Dragon per utilizzare la nomenclatura più recente, è una saga che si basa prima di tutto sulla trama e sui propri personaggi. Questo significa che i giochi futuri potrebbero cambiare gameplay, se questo serve per creare una storia migliore.

L'informazione è stata condivisa dura l'RGG Summit 2022, durante il quale è stato annunciato Like a Dragon 8, seguito di Yakuza Like a Dragon. Masayoshi Yokoyama, produttore esecutivo, ha affermato che il nuovo gioco sarà un GDR a turni, ma questo non significa che in futuro non ci sarà un ritorno alle radici "action" della saga, se ha senso per la storia.

Scherzando, il produttore ha affermato che Like a Dragon potrebbe anche diventare un party game, se serve per raccontare la trama nel modo giusto. Ad esempio, il fatto che Yakuza Like a Dragon e Like a Dragon 8 siano dei giochi di ruolo a turni serve anche per raccontare come i personaggi si uniscano in amicizia e collaborino tra loro.

I due protagonisti di Like a Dragon 8

La saga potrà quindi evolversi in vari modi in futuro, se gli sviluppatori riterranno che è la mossa migliore per Like a Dragon.

In questo giorni ci sono stati vari annunci a tema, ovvero: Like a Dragon 8, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e Like a Dragon: Ishin.