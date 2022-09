Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: il primo video gameplay della remaster dal TGS 2022

Il canale YouTube del portale Famitsu ha pubblicato un video gameplay di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, la versione rimasterizzata dell'action RPG per PSP con protagonista Zack Fair e ambientato sette anni prima gli eventi di Final Fantasy 7.

Il filmato mostra una delle sezioni iniziali del gioco, con Zack alle prese con una missione di infiltrazione in territorio Wutai. Per chi non ha giocato l'originale, si tratta di un'ottima occasione per farsi un'idea delle meccaniche di gioco, caratterizzate da un combat system che mescola azione e comandi tramite menu per attivare magie, abilità speciali e altro ancora.

Nel video vediamo alcuni scontri minori, ma anche due boss fight piuttosto impegnative, una contro una coppia di troll armati di mannaia e l'altra con Ifrit. Considerando il layout dei comandi a schermo la versione mostrata dovrebbe essere quella PS4 o PS5.

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion sarà disponibile a partire dal 13 dicembre 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Ecco i requisiti di sistema e i dettagli su Deluxe Edition e bonus di prenotazione. Questo rifacimento vanta una revisione completa della grafica in HD, una colonna sonora rimasterizzata, un'interfaccia rielaborata e un aggiornamento al sistema di combattimento.