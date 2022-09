Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: requisiti di sistema e dettagli sulla Deluxe Edition

Oggi Square Enix ha reso disponibili i preorder digitali di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion per tutte le piattaforme, svelando di conseguenza anche i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC, i bonus di prenotazione e una Deluxe Edition digitale che include una serie di bonus che potrebbero fare gola ai fan.

La Digital Deluxe Edition di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion è prenotabile al prezzo di 79,99 euro per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch e di 69,99 euro per PC. Questa versione include un estratto della colonna sonora e la raccolta di illustrazioni "Heroes Past and Present - The Art of Crisis Core - Final Fantasy VII".

Preordinando il gioco in versione digitale riceverete il contenuto bonus "Set di materie SOLDIER" che include le "materie Ignis oscuro, Crio oscuro e Fulgor oscuro" che "permettono di utilizzare attacchi che applicano al nemico gli effetti "Veleno"e "Silenzio" in aggiunta ai rispettivi danni elementali."

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion

Di seguito i requisiti di sistema della versione PC di Crisis Core Final Fantasy 7: Reunion:

Minimi (30fps a 720p)

Sistema operativo : Windows 10 / Windows 11 64-bit

: Windows 10 / Windows 11 64-bit Processore : AMD A8-7600 / Intel Core i3-3210

: AMD A8-7600 / Intel Core i3-3210 Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda video : AMD Radeon RX 460 / NVIDIA GeForce GTX 750 Ti

: AMD Radeon RX 460 / NVIDIA GeForce GTX 750 Ti DirectX : Versione 12

: Versione 12 Memoria : 30 GB di spazio disponibile

: 30 GB di spazio disponibile Scheda audio: DirectX Compatible Sound Card

Consigliati (60fps a 1080p)

Sistema operativo : Windows 10 / Windows 11 64-bit

: Windows 10 / Windows 11 64-bit Processore : AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-6500

: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-6500 Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda video : AMD Radeon RX 5500 XT / NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 3GB)

: AMD Radeon RX 5500 XT / NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 3GB) DirectX : Versione 12

: Versione 12 Memoria : 30 GB di spazio disponibile

: 30 GB di spazio disponibile Scheda audio: DirectX Compatible Sound Card

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion sarà disponibile a partire dal 13 dicembre 2022. Giusto ieri abbiamo visto un nuovo trailer in occasione del Nintendo Direct di settembre 2022.