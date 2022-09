Deathloop: data di uscita su Xbox Series X|S e Xbox Game Pass annunciata

Durante il corso dell'evento di presentazione Microsoft del Tokyo Game Show 2022 è stato annunciato che Deathloop è finalmente in dirittura d'arrivo su Xbox Series X e S. Le versioni verdecrociate saranno disponibili a partire da martedì 20 settembre. Lo stesso giorno il gioco sarà incluso dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass, inclusa la versione PC.

L'annuncio era nell'aria dato che nei giorni scorsi era apparsa l'icona di Deathloop all'interno dell'Xbox Store, mentre Jez Corden aveva svelato in anticipo la data di uscita. In ogni caso ora è arrivata l'ufficialità da parte di Microsoft. Non è l'unica novità: dal 20 settembre sarà disponibile l'aggiornamento gratuito Golden Loop per tutte le piattaforme, che include novità per il gameplay e un finale esteso.

Deathloop è uno sparatutto in soggettiva next-gen di Arkane Lyon. Nei panni di Colt saremo intrappolati in un misterioso loop temporale sull'isola di Blackreef, condannati a vivere lo stesso giorno in eterno. L'unico modo per interrompere questo ciclo è assassinare otto bersagli chiave prima che il giorno ricominci.

Sarà dunque fondamentale imparare da ogni ciclo nuove strade, la posizione dei nemici e di armi, aggiustando di volta in volta il tiro. Nel mentre dovremo fare attenzione a Julianna, un'assassina che ha il compito di eliminarci e che può apparire in qualsiasi momento, anche controllata da un altro giocatore.