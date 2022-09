Deathloop su Xbox Game Pass: annuncio e data d'uscita questa settimana, per Jez Corden

Nell'ultima puntata del podcast Xbox Two, i conduttori Jez Corden e Rand al Thor hanno riferito di essere sicuri che Deathloop su Xbox Series X|S verrà annunciato questa settimana, con data d'uscita su Xbox Game Pass in arrivo molto presto.

Secondo Corden, in particolare, il lancio di Deathloop su Xbox Game Pass dovrebbe avvenire il 20 settembre 2022. Sebbene ovviamente non si tratti di fonti ufficiali, bisogna ricordare che quest'ultimo, in particolare, è un giornalista di Windows Central da sempre molto vicino alle questioni riguardanti Microsoft e con buon agganci nella compagnia, anche se ovviamente questo non basta a garantire la veridicità della notizia.



In effetti, proprio in questi giorni dovrebbe scadere l'accordo di esclusiva che lega Deathloop a PS5 e che, probabilmente, ha anche impedito a Microsoft di parlare del gioco su altre piattaforme. Venendo meno questa limitazione e considerando che Arkane è ormai un team first party di Xbox Games Studios, è probabile che il rilascio del gioco su piattaforma Xbox possa avvenire anche in tempi brevissimi dopo la scadenza del contratto.

È altamente probabile che un porting sia praticamente già pronto, dunque non stupirebbe più di tanto il fatto di un lancio di Deathloop su Xbox Game Pass praticamente in contemporanea con il suo annuncio, o quasi. In ogni caso, attendiamo qualche giorno per scoprire la verità, a questo punto. Nel frattempo, vi rimandiamo alla recensione di Deathloop nel caso non lo conosciate.