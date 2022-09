State of Play: annunci rivelati da The Snitch, che dice di tenere basse le aspettative

Lo State of Play di stanotte potrebbe essere meno entusiasmante del previsto, o almeno è ciò che suggerisce The Snitch, che ha rivelato gli annunci dell'evento, o quantomeno la loro natura, chiedendo agli utenti di tenere basse le aspettative.

Nello specifico, il noto leaker ha parlato nel proprio Discord di quattro giochi in particolare: due indie game e due doppia A, tutti provenienti da sviluppatori giapponesi. Si tratta del resto di uno State of Play che si apre in concomitanza con il Tokyo Game Show 2022.

Esiste a questo punto la concreta possibilità che uno degli annunci sia Fatal Frame 4: Mask of the Lunar Eclipse, già anticipato da The Snitch, mentre non ci sono al momento indizi su cosa possano essere gli altri titoli.

Poco male: è solo una questione di ore e scopriremo tutto sullo State of Play annunciato da Sony per stanotte. Inutile dire che lo seguiremo in diretta, a partire dalle 23.00, in compagnia di Pierpaolo Greco e Francesco Serino.