State of Play annunciato ufficialmente da Sony, data e ora dell'evento PlayStation

Sony ha annunciato ufficialmente un nuovo State of Play con data e ora: l'evento verrà trasmesso oggi, 13 settembre, a partire dalle 23:59 italiane. La durata dello streaming sarà di circa 20 minuti.

Il noto ex leaker Dusk Golem aveva anticipato correttamente lo State of Play di settembre, che farà da apripista rispetto al Tokyo Game Show 2022 per presentare i prossimi giochi PS5, PS4 e PS VR2 in arrivo.

"Con il Tokyo Game Show alle porte, è quasi ora di celebrare lo straordinario apporto creativo della community giapponese di sviluppatori. Ed è anche il momento perfetto per dare il via a un altro State of Play!", ha scritto Sid Shuman, Senior Director di SIE Content Communications.

"Lo State of Play ritorna domani, martedì 13 settembre, con una nuova diretta a mezzanotte. Potete seguirla in diretta su Twitch e YouTube. Vi aspettano circa 20 minuti di annunci, novità e filmati di gioco inediti per 10 titoli in arrivo su PS5, PS4 e PS VR2."

"Per lo show di domani, abbiamo in serbo delle novità straordinarie da parte dei nostri partner giapponesi, oltre a sorprese in arrivo da sviluppatori di tutto il mondo."