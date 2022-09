Cowboy Bebop: il cosplay di Faye Valentine di melamori.cosplay è fascinoso e letale

Cowboy Bebop resta una serie anime di culto, amata da molti e anche in contrasto con la recente serie TV live action su Netflix che non ha molto convinto, come dimostrano anche gli omaggi come questo cosplay di Faye Valentine da parte di melamori.cosplay, che si rifà chiaramente al personaggio originale della versione animata.

La bella modella lavora dunque di nostalgia, richiamando più direttamente l'amato anime di Shinichiro Watanabe, che resta un materiale di partenza molto sentito dagli appassionati e anche difficile tra tradurre secondo codici differenti. Anche per questo, la maggior parte dei cosplay guarda soprattutto all'originale, con la cacciatrice di taglie che riprende il suo ruolo di sex symbol del mondo anime tra la fine degli anni 90 e i 2000, con il suo fascino in gran parte immutato.

La Faye Valentine riprodotta da melamori.cosplay sembra dunque uscire dall'anime disegnato da Sunrise e diretto da Watanabe, qui rappresentata in un atteggiamento del tutto in linea con la personalità tipica del personaggio in questione. Come da tradizione è una ragazza arrogante e opportunista, poco raccomandabile anche per una serie di cattive abitudini, ma decisamente più complessa di quanto potrebbe sembrare.

I suoi comportamenti sono spesso dei meccanismi di difesa che le consentono di sopravvivere in un mondo in cui, come dice spesso, non può fidarsi di nessuno, ricorrendo spesso e volentieri alla seduzione per raggiungere gli scopi, ma non senza un certo sarcasmo.



