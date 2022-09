Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di _yingying_g domina la scena

La Aphrodite di Record of Ragnarok torna tra noi in un ottimo cosplay di _yingying_g, che la rappresenta con grande grazie e maestria, facendole dominare completamente la scena.

Afrodite, trono adorno, immortale, / figlia di Zeus, che le reti intessi, ti prego: / l'animo non piegarmi, o signora, /con tormenti e affanni.

I versi della poesia di Saffo dedicati alla dea della bellezza sembrano fatti appositamente per questo cosplay, che risulta particolarmente riuscito nel riprodurre la spudorata avvenenza del personaggio, in cerca di cieca devozione più che di ammirazione.

Vieni da me anche ora: liberami dagli affanni / angosciosi: colma tutti i desideri / dell'animo mio; e proprio tu / sii la mia alleata.

Che sia la Aphrodite di _yingying_g a essere degna di ricoprire questo ruolo? Chi può dirlo. In effetti il personaggio di Record of Ragnarok sposa poco con quello descritto dalla mitologia. Altre epoche ed altri deliri.

Come saprete, Netflix ha annunciato l'arrivo della seconda stagione dell'anime di Record of Ragnarok, che produce in esclusiva, che vedrà altri accesi combattimenti tra dei e uomini.

Record of Ragnarok racconta di un torneo organizzato dagli dei per decidere il destino del genere umano. I rappresentanti delle divinità si scontrano con quelli della nostra specie in combattimenti spietati. Chi avrà la meglio?