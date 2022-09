Assassin's Creed Mirage non avrà sezioni nei tempi moderni. A confermarlo è stata Sarah Beaulieu, la narrative director del gioco, parlando del ritorno alle origini del gioco, ossia il suo voler riprendere la formula degli Assassin's Creed originali.

Le sezioni nei tempi moderni sono state presenti sin dal primo Assassin's Creed e l'Animus ci sarà, ma solo all'inizio del gioco, come spiegato dalla Beaulieu: "Quindi posso dirti che anche se ci sarà un accesso all'Animus all'inizio di Mirage, non ci sarà niente nel presente."

Tecnicamente questa assenza è giustificata dal finale di Assassin's Creed Valhalla e dalla storia di Basim nello stesso, ma il riferimento all'Animus apre comunque a diverse possibilità, che vedremo come saranno gestite.

D'altro canto Assassin's Creed Mirage appare sempre più come un capitolo interlocutorio, le cui caratteristiche sono state ritagliate per realizzare un'esperienza il più possibile fedele ai titoli originali, in attesa di un ritorno al gioco di ruolo che avverrà con Assassin's Creed: Codename Red.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Assassin's Creed Mirage sarà lanciato nel 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox Series X e S, Xbox One e Amazon Luna.