Assassin's Creed: la serie ha venduto più di 200 milioni di copie dal 2007

Parlando delle novità in arrivo per Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft ha svelato che il franchise Assassin's Creed ha venduto la bellezza di più di 200 milioni di copie da quando è stato lanciato nel 2007. Se ricordate il primo capitolo uscì su PC, Xbox 360 e PS3.

"Sin dal lancio del primo gioco di Assassin's Creed nel 2007, il brand ha venduto più di 200 milioni di copie in tutto il mondo, posizionandosi come uno dei più importanti franchise dell'industria dei videogiochi. Assassin's Creed Valhalla continua a ricevere nuovi aggiornamenti e contenuti emozionanti nel suo secondo anno post lancio. Entro pochi mesi lanceremo Last Chapter, una quest gratuita in cui Eivor riunirà alcuni personaggi chiave incluse alcune figure storiche chiave. A partire da oggi ci sono delle ricompense speciali disponibili nel gioco."

Ubisoft sta puntando moltissimo sul franchise Assassin's Creed, come ha dimostrato la presentazione di ieri in cui sono stati annunciati innumerevoli giochi e progetti collaterali legati al franchise. Il prossimo capitolo sarà Assassin's Creed Mirage, ma già si conosce il nome di lavorazione di quello successivo, Assassin's Creed Codename Red, che sarà ambientato in Giappone e che riprenderà la formula da gioco di ruolo.