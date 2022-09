Hitchcock’s Psycho Adventure è un'avventura punta e clicca gratis dedicata a un classico del cinema

Se siete fan del bel cinema allora vi interesserà sicuramente Hitchcock's Psycho Adventure, avventura punta e clicca completamente gratuita realizzata per celebrare il capolavoro di Alfred Hitchcock.

Alfred Hitchcock's Psycho Adventure Game - Teaser "Out Now!" from Mathieu Ratier on Vimeo.

Il gioco consente di vivere la storia di Marion Crane e della sua felice permanenza, si fa per dire, al Bates Motel. Lei è una segretaria che ha appena rubato 40.000 dollari al suo datore di lavoro. Purtroppo la sua fuga non finirà proprio benissimo, anche se la sua morte sarà studiata da innumerevoli studenti di cinema di tutto il mondo.

Hitchcock's Psycho Adventure su itch.io

Per quanto riguarda il gameplay, Hitchcock's Psycho Adventure è un titolo davvero classico: con grafica in pixel art, puzzle da risolvere e quant'altro. Ci sono anche alcune scene del film riprodotte con lo stile del gioco.

Naturalmente è un titolo molto piccolo, ma è di eccellente fattura, considerando anche il prezzo richiesto per giocarci: graficamente è ottimo, i puzzle sono ben pensati e c'è anche un colpo di scena nel gameplay verso la fine. C'è pure Hitchcock come valore aggiunto. Aver visto il film aiuta, ma non è essenziale. Si tratta di un ottimo modo per fare una visita al Bates Motel in forma virtuale.